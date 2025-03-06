Встигли раніше Києва. Ще в одному обласному центрі "злетів" один з тарифів
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Альтернативи у лучан немає
З 1 березня 2025 року мешканці Києва відчули на собі підвищення тарифів на утримання багатоквартирних будинків. Тим часом у Луцьку три комунальні підприємства, що виконують функції управителів, вже підняли тарифи на обслуговування. Зазначимо, що для ОСББ ціна може відрізнятися від загальної.
Лучани отримали платіжки з новими сумами оплати у лютому, хоча підвищення відбулося ще в січні. Вартість послуг зросла на 30-60%. Тариф не переглядали з 2019 року. Тоді мінімальна зарплата була майже вдвічі нижчою, ніж зараз.
Середня ціна по будинках, які обслуговує одне з підприємств — ЖКП №3, зросла з 5 грн до 8 грн за кв. метр. Цьому підприємству жителі Луцька боргують за послуги близько 5,5 мільйонів гривень. Зростання тарифу змін у наданні послуг не викличе, адже це компенсація заплат та вартості витратних матеріалів.
Що входить в тариф?
- Прибирання території та сходових клітин.
- Технічне обслуговування мереж.
- Обслуговування ліфтів.
- Вивезення відходів.
- Дератизація та дезінсекція.
- Обслуговування пожежної безпеки.
- Поточний ремонт.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифу на газ та опалення. Щонайменше до кінця квітня лишиться незмінною вартість електроенергії. Інші комунальні послуги можуть дорожчати.