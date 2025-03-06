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Встигли раніше Києва. Ще в одному обласному центрі "злетів" один з тарифів

Автор
Галина Михайлова
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В Луцьку багато старих будинків
В Луцьку багато старих будинків. Фото konkurent.ua

Альтернативи у лучан немає

З 1 березня 2025 року мешканці Києва відчули на собі підвищення тарифів на утримання багатоквартирних будинків. Тим часом у Луцьку три комунальні підприємства, що виконують функції управителів, вже підняли тарифи на обслуговування. Зазначимо, що для ОСББ ціна може відрізнятися від загальної.

Лучани отримали платіжки з новими сумами оплати у лютому, хоча підвищення відбулося ще в січні. Вартість послуг зросла на 30-60%. Тариф не переглядали з 2019 року. Тоді мінімальна зарплата була майже вдвічі нижчою, ніж зараз.

Середня ціна по будинках, які обслуговує одне з підприємств — ЖКП №3, зросла з 5 грн до 8 грн за кв. метр. Цьому підприємству жителі Луцька боргують за послуги близько 5,5 мільйонів гривень. Зростання тарифу змін у наданні послуг не викличе, адже це компенсація заплат та вартості витратних матеріалів.

Що входить в тариф?

  • Прибирання території та сходових клітин.
  • Технічне обслуговування мереж.
  • Обслуговування ліфтів.
  • Вивезення відходів.
  • Дератизація та дезінсекція.
  • Обслуговування пожежної безпеки.
  • Поточний ремонт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифу на газ та опалення. Щонайменше до кінця квітня лишиться незмінною вартість електроенергії. Інші комунальні послуги можуть дорожчати.

Теги:
#Луцьк #Тарифи