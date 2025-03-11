Ціна на газ в березні зросла для деяких українців: скільки вони заплатять

98% українців отримують газ за фіксованою ціною, проте частина львівських абонентів платить майже втричі більше

Ситуація з газопостачанням стає дедалі складнішою, але поки абоненти проблеми на собі не відчують. Більшість українців отримує газ від єдиного постачальника "Нафтогаз України". Для нього діє мораторій на підвищення вартості блакитного палива до кінця квітня 2025 року. "Нафтогаз України" на цей період встановив тариф – 7,96 грн за кубометр газу.

Однак окрім "Нафтогазу України" в країні діє ще дев'ять постачальників цієї комунальної послуги. Їхня річна ціна або трохи менша від ціни Нафтогазу, або незначно перевищує – 7,79 — 9,99 грн за кубометр газу.

Що ж стосується місячних цін, то в березні вони зросли. Постачальники просять від 8,46 до 23 грн за кубометр газу. Такі ціни пропонують п'ять компаній в Україні, інші чотири компанії не мають місячних тарифів. Найвищу ціну на газ за місяць встановило в березні ТОВ "Львівенергозбут", свідчить інфографіка "Газправди".

Ціни на газ від усіх постачальників України

Зазначимо, що газ від інших газопостачальних компаній отримує 2% населення України. Тому, щонайменше до кінця квітня 2025 року, більшість українців платитимуть фіксовану ціну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що квітень 2025 року ознаменує собою кінець пільгового періоду оплати за електропостачання для абонентів із електроопаленням.