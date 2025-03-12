Чи дійсно ціна на газ має зрости через зруйновану інфраструктуру - експерт пояснив

Газові тарифи в Україні: чи справді собівартість вимагає підвищення?

В Україні триває обговорення можливого підвищення тарифів на газ для населення. На це натякають як представники "Нафтогазу", так і чиновники, що опікуються енергетичною сферою.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук у своєму Facebook-пості детально розписав, як влада готується до чергового подорожчання і які аргументи буде використовувати.

На думку Корольчука, влада вже відпрацювала схему "переконання" населення у необхідності підвищення тарифів. Це добре видно на прикладі електроенергії: у 2023 і 2024 роках тарифи підвищували, пояснюючи це необхідністю відбудови енергетичної інфраструктури, хоча реальні причини були дещо іншими.

Зараз, за словами експерта, використовується схожа тактика. Вже лунають заяви про зруйновану газову інфраструктуру, падіння видобутку газу на 40% і необхідність закачування величезних обсягів газу в підземні сховища. Це може стати офіційним приводом для перегляду тарифів.

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Поки влада уникає конкретної відповіді на це питання, але обговорюється можливе підвищення тарифу з нинішніх 8 грн за кубометр до 10-12 грн. Корольчук наголошує, що економічні розрахунки не дають підстав для таких змін. За всіма фінансовими показниками собівартість видобутку газу дозволяє утримувати тариф на рівні близько 7 грн за кубометр.

Проте вже зараз з’являються заяви про необхідність перегляду "пільгових умов" постачання газу населенню. Радник прем’єра Дениса Шмигаля Юрій Бойко вже натякнув, що тарифи мають бути "ринковими".

Експерт наголошує, що жодної складової "ремонт газової інфраструктури" у тарифі на газ не передбачено. Так само, як і витрат на імпорт газу або його закачування у підземні сховища. Власний видобуток наразі повністю забезпечує потреби населення, і немає підстав для включення у тариф додаткових витрат.

На думку Корольчука, якщо влада хоче по-справжньому реформувати газовий ринок, їй слід почати з демонополізації "Нафтогазу", продажу сховищ, магістральних газопроводів, розподільчих мереж та видобувних підприємств. Лише тоді ринок зможе працювати за економічно обґрунтованими правилами.

А поки що, вважає експерт, уряд буде продовжувати вигадувати нові аргументи для підвищення тарифів та намагатиметься переконати населення в їхній неминучості.

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