Тариф на доставку газу: що це за плата та як розраховується

Скільки доведеться платити в різних містах України

В Україні тариф на газ — не єдиний. Є два види оплат — за саме блакитне паливо, яке українці здебільшого отримують за фіксованою ціною від "Нафтогаз України", та плата за доставку газу.

Як розповіли у ПрАТ "Тернопільміськгаз", тариф на розподіл газу в Україні розраховується за принципом замовленої потужності. Цей тариф розраховують на основі фактичного споживання за попередній газовий рік. Він триває з 1 жовтня до 30 вересня наступного календарного року.

Загальну кількість використаних кубометрів за газовий рік рівномірно розподіляють на 12 частин. Наприклад, якщо ви використали за рік 240 кубів газу, то щомісячно в наступному році сплачуватимете за 20 кубометрів на місяць.

Навіть, якщо ви не проживаєте у квартирі, цей тариф нараховується. Щоправда — за мінімальними показаннями. Вони залежать від газових приладів, наявних у квартирі. Наприклад, тільки за газову плиту — нараховуватимуть за 39 кубометрів на рік, за квартиру з колонкою — вже 126 кубометрів, а при газовому опаленні — 314 кубометрів на рік.

Мінімальний платіж за розподіл газу

Зазначимо, що найнижчий та найвищий тариф в Україні за розподіл газу відрізняється в більш ніж 7 разів. Найменше просять у АТ "Київгаз" — 0,384 за 1 м3 на місяць (з ПДВ). Найвища ціна — у Вінниці, ТОВ "Газпостачсервіс" встановив тариф 2,952 грн за 1 м3 на місяць (з ПДВ). Тарифи на розподіл газу не мінялись вже щонайменше рік. Зауважте — в таблиці вказані дані без ПДВ, який складає ще 20% додатково до вартості.

Раніше "Телеграф" розповідав, що тарифи на газ можуть потенційно зрости. Експерти впевнений — попри руйнування газової інфраструктури, підстав для цього немає.