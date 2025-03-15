З квітня українці будуть платити менше за комуналку: кому пощастить?

Людям стане трохи легше — разом із весняним теплом приходить і менше фінансове навантаження на гаманці

Тепла погода в березні допомогла українцям — в платіжках суми за опалення будуть не такі, як у зимові місяці. Загалом же опалювальний період добігає кінця. Офіційно рішення про його закінчення приймає влада на місцях.

Зазвичай це відбувається, коли середня температура за день перевищує вісім градусів протягом трьох діб. Також крайнім днем опалювального періоду вважають 15 квітня. Саме такі розрахунки закладають навіть у субсидію на оплату комунальних послуг.

Економія буде суттєва. Особливо, порівняно з морозним лютим. Наприклад, в березні жителів Змієва неприємно вразила сума у квитанції за опалення. Витрати на цю комунальну послугу перевищили 5000 грн за місяць при площі квартири менше ніж 60 кв.м.

Квитанція за опалення від КП "Зміїв-тепло"

Загалом витрати на тепло, які взимку відчутно тиснули, зменшаться в більшості українців автоматично. Ситуація трохи інша в тих, у кого автономне опалення. Вони можуть відключити його раніше та самостійно контролювати рівень витрати газу чи електроенергії на опалення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в разі опалення електроенергією, частина витрат до кінця квітня буде розрахована за пільговим тарифом. З травня ця категорія власників житла платитиме на загальних засадах.