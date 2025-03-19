"Совкові бланки" досі в дії? Клієнт запропонував спростити роботу Укрпошти

Менше паперів, більше зручності: клієнт Укрпошти знайшов рішення для виїзних відділень.

Один із постійних клієнтів Укрпошти поділився цікавою ідеєю щодо покращення роботи пересувних відділень. Він звернув увагу на неефективність процесу видачі посилок, який досі потребує ручного переписування даних на бланки.

Як зазначає клієнт на офіційній сторінці компанії у Facebook, оператори пересувних відділень змушені вручну заповнювати паперові бланки, переписуючи трек-номер, ім’я отримувача та іншу інформацію. Це спричиняє низку труднощів:

можливість допущення помилок, що ускладнює облік посилок;

витрати часу, що критично важливо, адже виїзне відділення працює всього 2 години;

незручність написання в погано освітлених приміщеннях або навіть на капоті автомобіля.

Яке рішення запропонували?

Користувач запропонував значно спростити цей процес, попередньо друкуючи бланки з ключовою інформацією. Це можна реалізувати на сортувальному вузлі перед видачею відправлень. Так оператору залишиться лише поставити дату та підпис.

Реакція Укрпошти

На цю ініціативу Укрпошта відповіла досить лаконічно:

"Доброго дня! Дякуємо за Вашу пропозицію, приймемо до уваги та передамо її відповідному підрозділу."

Чи впровадять таку ідею на практиці – поки що невідомо. Проте ця ініціатива може суттєво полегшити роботу операторів та зробити видачу посилок швидшою та зручнішою для всіх.

Раніше "Телеграф" писав про те, що останнім часом у соцмережах все частіше можна зустріти обурені відгуки клієнтів про роботу Нової Пошти. Люди діляться своїми історіями, і серед них особливо резонансною стала ситуація, яку описала колишня працівниця компанії. Вона розповіла про незрозумілі проблеми з отриманням посилок, а також про дивну "компенсацію" від Нової Пошти.