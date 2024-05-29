Київське КП у період блекаутів регулярно проводить багатомільйонні тендери на заміну вуличного освітлення

Сумнівні витрати під час війни

Столичне комунальне підприємство "Київміськсвітло" оголошує багатомільйонні тендери на ремонт вуличного освітлення в період блекаутів. Закупівлі проводяться на тлі регулярних планових відключень електрики та зниження яскравості вуличних ліхтарів для економії електроенергії.

Цікаво, що часто виграє тендера від "Київміськсвітла" одна й та ж сама фірма. Про це стало відомо із опублікованих на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro тендерів.

Так, КП "Київміськсвітло" регулярно оголошує багатомільйонні тендери на ремонт вуличного освітлення із заміною ртутних та натрієвих вуличних світильників на світлодіодні.

Лише навесні цього року комунальне підприємство встигло провести серію тендерів на ремонт вуличних мереж освітлення із заміною старих ламп на світлодіодні.

Наприклад, такі роботи на вулиці Підліпка коштували бюджету 2 693 263 гривень. Варто зазначити, що довжина цієї вулиці становить лише 1,3 км і знаходиться вона в приватному секторі Осокорків.

Також, на ремонт освітлення на вулиці Привокзальній у Дарницькому районі з бюджету виділили 4 833 111 гривень, на заміну освітлення біля ДЮСШ № 10 на Івана Миколайчука 3-А витратили 1 811 904 гривень, а на ремонт вуличного освітлення та заміну ламп на світлодіодні біля ДНЗ № 559 на вулиці Флоренції, 7 виділили 2 304 272 гривень.

Є ще тендери на заміну ламп у школи №184 на Едуарда Вільде, 5 за 3 937 078 гривень та ремонт вуличного освітлення із заміною ламп на світлодіодні в ДНЗ №192 на бульв. Ярослава Гашека, 5 за 2 509 654 гривень.

Усі ці тендери вже завершено. Проте з легкістю можна знайти тендери, на які КП "Київміськсвітло" ще активно приймає заявки.

Наприклад, столичне КП зібралося під час війни провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення біля житлового масиву Пирогов. Тут планується замінити ртутні та натрієві світильники на світлодіодні ліхтарі.

На це хочуть витратити майже 11 мільйонів гривень.

У приватному секторі вже на Саперній Слобідці також збираються ремонтувати вуличне освітлення за майже 3 мільйони гривень.

Цікавим є той факт, що у кожному подібному тендері на ремонт мереж зовнішнього освітлення КП "Київміськсвітло" вказує як основний пункт заміну натрієвих старих ламп на світлодіодні.

Однак паралельно з цим вони ж і оголошують багатомільйонні тендери на закупівлю багатьох тисяч цих застарілих ламп.

Також журналісти ресурсу "Київ влада" звернули увагу на те, що переможцем мінімум п’яти тендерів від КП "Київміськсвітло" тільки за останні пару місяців стало ТОВ "ВОРСКЛА ЕНЕРДЖІЗ".

Директором та бенефіціаром якої є Безпалий Олександр Миколайович — власник кількох підприємств, серед засновників яких були серед інших і вихідці з РФ.

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