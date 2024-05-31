Друг сім’ї розбещував неповнолітню доньку знайомої та зберігав дитяче порно: у Києві засудили педофіла

Збоченець виявився уродженцем Вінницької області

У Києві відправили за ґрати 35-річного чоловіка, який розбещував 15-річну доньку своєї знайомої. Зловмисник через соцмережі надсилав дівчинці свої інтимні фото та порно відео, а також зберігав файли з дитячою порнографією.

Педофіла суд засудив до чотирьох років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Так, слідство встановило, що влітку 2023 року чоловік знайшов через соціальні мережі неповнолітню дочку своєї знайомої, щоб задовольнити свою статеву пристрасть.

Обвинувачений посилав дівчині повідомлення сексуального характеру та вів із 15-річною розмови на інтимні теми. Також він надсилав їй порнографічні фото та відео зі своєю участю.

Дівчинка розповіла про все своїй матері і вона звернулася за допомогою до правоохоронців. Зловмисника оперативно затримали та взяли під варту.

Судом він визнаний винним у скоєнні розпусних дій щодо дівчини, яка не досягла 16-річного віку, відправленні порнографії неповнолітньому та навмисному зберіганні без мети збуту чи розповсюдження дитячої порнографії.

Зрештою 35-річного уродженця Вінницької області було засуджено до 4 років позбавлення волі. Також йому заборонено займатися діяльністю, пов’язаною із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій терміном на 2 роки.

На даний момент чоловік перебуває під вартою.

Злоумішленника відправили за ґрати

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві чоловік за допомогою популярної комп’ютерної гри знайомився з маленькими дітьми та розбещував їх. У віртуальному просторі зловмисник намагався завести знайомство з дітьми та реалізувати свої злочинні наміри.