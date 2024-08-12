У Києві дівчині відпочиваючій на озері ледь не відрізало голову: деталі інциденту (фото)

Відпочинок на воді може таїти безліч небезпек

У Дарницькому районі Києва на озері Небреж відпочивальниці ледь не відрізав голову чоловік на вейкборді. Дівчина дуже сильно злякалася і лише дивом залишилася живою.

Деталями інциденту мешканка столиці поділилася у Telegram-каналі "Реальний Київ". За її словами, вона звернулася за роз’ясненнями до відповідних органів.

Днями на озері Небреж стався неприємний інцидент — на відпочиваючу ледь не наїхав чоловік на вейкборді. За словами дівчини, він промчав на дошці буквально за кілька сантиметрів від неї і вона ледь не втратила голови.

"Він (чоловік на вейкборді-прим.ред.) пролетів буквально за кілька сантиметрів від мене і я ледве не втратила голову. Я була в шоці і відразу ж вийшла з води, але потім усвідомила: це жахливо небезпечно", — йдеться в повідомленні.

Дівчина у своєму пості також згадала нещодавню трагедію, яка сталася на Пішохідному мості у Києві — тут трагічно загинув 20-річний хлопець через обрив троса на канатній дорозі.

Тоді водолазно-рятувальними відділеннями ДСНС було обстежено 8 тис. кв.м дна річки під час занурень, а також 12 тис. кв.м за допомогою Ехолота, але тіло знаходилося за 30 метрів від берега.

"Нагадаю, нещодавно через подібний атракціон біля Пішохідного мосту сталася трагедія — загинув молодий хлопець. Чи хочемо ми щоб подібне повторилося і на Небрежі? Зараз я шукаю відповіді та звернуся до відповідних органів", — резюмувала авторка посту.

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Інцидент стався на озері Небреж

Для довідки: Вейкбординг — це екстремальний вид спорту, що поєднує в собі елементи воднолижного слалому, акробатику та стрибки. Вейкбординг має схожість зі сноубордом, скейтбордом та серфінгом. Один з видів спорту, що розвиваються, і відпочинку.

У вейкбордингу виділяють дві офіційні дисципліни: вейкборд-катер та вейкборд-електротяга, а також одну неофіційну: вейкборд-вулиці.

У "вуличному" вейкбордингу рух спортсмена по воді відбувається за допомогою мобільної спортивної лебідки. Райдер виконує трюки, використовуючи природний рельєф, трампліни, інші фігури та рівну водну гладь.

Завдяки компактним розмірам мобільної спортивної лебідки спортсмен може організувати собі вейкпарк за 10 хвилин на будь-якій вільній водоймі завдовжки від 25 до 600 метрів. Швидкість варіюється від 0 до 55 км/год.

Вейкбординг

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині під час розчищення водолазного озера атакував невідомий монстр. Після зустрічі з невідомою істотою чоловік отримав тяжку травму ока, опинився у лікарні та переніс серйозну операцію.