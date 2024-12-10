У Києві ще більше потепліє. Синоптики дали прогноз на найближчі дні

Грудень у Києві завершиться хмарним та прохолодним, але на початку січня вже варто готуватись до невеликого прояснення та аномального тепла

У Києві упродовж 31 грудня-2 січня продовжить триматись тепла та бездощова погода. Синоптики також прогнозують місцями прояснення на небі.

Найвища температура з-поміж цих днів прогнозується у четвер, коли стовпчики термометрів вдень виростуть до +9 градусів. Такий прогноз дав Sinoptik.

З ранку і до самого вечора небо у вівторок, 31 грудня, буде вкрито хмарами. Опадів не передбачається. Температура вдень прогріється до +3 градусів, а вночі зафіксувалась біля 0. Найбільші пориви вітру очікуються вдень — слабкі 4 м/с.

Наступного дня, 1 січня, ніч та ранок будуть ясними, але вдень вже набіжать хмари, які триматимуться до кінця доби. Денна температура підвищиться до +7 градусів, а вночі охолоне до +2 градусів. Сила вітру не перевищить легких 3 м/с.

У четвер, 2 січня, також прогнозується прояснення, але вранці та вдень. Температура у цей день буде вищою, аніж у середу, адже у денний час стовпчики термометрів сягнуть +9 градусів, а вночі опустяться до +4 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються на початку другої половини доби — слабкі 4 м/с.

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