Без снігу та до +7 градусів вдень: коли у Києві буде найтепліше на початку тижня

Початок тижня принесе у столицю України хмарність та різке потепління

Упродовж цих днів, 30 грудня-1 січня, у Києві прогнозується переважно сильна хмарність, але опадів вона не принесе. Погода також обіцяє бути теплою, адже місцями стовпчики термометрів можуть сягнути +7 градусів.

Сильних вітрів на початку тижня не передбачається. Про це йдеться у прогнозі Sinoptik.

Весь понеділок, 30 грудня, у місті буде хмарним. Опадів не прогнозується. Денна температура підвищиться до +2 градусів, а вночі охолонула до -1 градусу. Максимальні пориви вітру передбачаються вдень — легкі 3 м/с.

Сильна хмарність пануватиме й у вівторок, 31 грудня. Вдень перед Новим роком стовпчики термометрів виростуть до +4 градусів, а вночі опустяться до +1 градусу. Найбільші пориви вітру передбачаються на початку другої половини доби — слабкі 4 м/с.

А от у середу, 1 січня, вранці та вдень очікується невелике прояснення, але вночі та ввечері триматиметься хмарність. Опадів не очікується. Температура вдень сягне +7 градусів, а вночі впаде до +2 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Україну накриє аномальний холод у січні.