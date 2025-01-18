У Києві на Оболоні тече вода кольору "чорного золота" (фото та відео)

За словами місцевих жителів, це відбувається не перший рік

Жителі будинку на вулиці Йорданській 2А на Оболоні у Києві скаржаться на погану якість води з-під кранів.

Відповідне відео опубліковане у столичних Telegram-каналах. На кадрах вода тече чорним кольором і схожа на "чорне золото", тобто нафту.

У київських Facebook-пабліках люди пишуть, що це не перший подібний випадок. Про це повідомлялося у 2018 та 2023 роках.

Один із таких випадків був зафіксований у будинку на Йорданській 11Б у жовтні 2018 року.

Ще один випадок був зафіксований у липні 2023 року в будинку №8 на тій же вулиці Йорданській.

В останньому випадку мешканці району порадили встановити мобільний додаток 1551 року, він же "Київ Цифровий". Їй порекомендували залишати в цьому додатку щонайменше 20 заявок щодня, а також дзвонити до керуючої компанії (колишній ЖЕК — Ред.). При цьому дзвонити рекомендується щодня, тому що на практиці це діє.

"Не соромтеся дійти до керівника управляючої компанії. В них є терміни, а те що вони тижнями розповідають що черга чи хтось приїжджав щось робив — то нехай показують документальні підтвердження", — пишуть у коментарях до публікації.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на початку січня у Києві прорвало тепломережу.