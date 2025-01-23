Новий тролінг Путіна: у київській кав'ярні встановили йоржик з його обличчям (фото)

Зображення стало мемом у мережі

У Києві власники однієї з кав'ярень на Подолі креативно висловили своє ставлення до російського президента Володимира Путіна. У вбиральні закладу встановили йоржик для унітаза із зображенням його обличчя.

Фото незвичного аксесуара опублікували місцеві телеграм-канали. На знімках видно білий йоржик із підставкою, на якому намальовані риси обличчя російського диктатора.

"Десь у звичайному кафе на Подолі", — йдеться у повідомленні.

Це не перший випадок, коли українці демонструють своє ставлення до Путіна через побутові речі. Раніше в Україні випускали туалетний папір із зображенням російського президента, створювали з його портретом килимки для витирання ніг та двірники для автомобілів. Створювали навіть туалетний папір із його зображенням.

Нагадаємо, що на святкування Масниці у Дніпрі люди палили опудало з фотографією Путіна.

Раніше "Телеграф" писав, що російський президент Володимир Путін знову осоромився, а його вчинок став мемом в мережі. Користувачів розсмішило те, як він одягав навушники. На цьому позориська президента Росії не закінчились. Ми також розповідали, що у рухах Путіна та Токаєва під час зустрічі у Казахстані помітили дивину.