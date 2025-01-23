Киян попередили про небезпечну погоду. Чого очікувати найближчим часом

Цими днями у столиці передбачаються мокрий сніг та туман, однак температура триматиметься близько 0

У Києві триматиметься хмарність та місцями йтимуть дощі зі снігом. Крім опадів, у місті ще відбудеться туман.

З четверга по суботу температура повітря вдень буде коливатись від 0 до +3 градусів. Вночі показники зафіксуються біля 0, згідно з прогнозом Meteofor.

Упродовж четверга, 23 січня, у місті триматиметься хмарність, яка вночі та вранці принесла дощі зі снігом. Повітря вдень прогріється до +1 градусу, а вночі охолонуло до 0. Найбільші пориви вітру прогнозуються у денний час — слабкі 5 м/с.

Наступного дня, 24 січня, також буде хмарна погода. У другій половині п'ятниці очікуються дощі зі снігом. Денна температура виросте до +3 градусів, а вночі впаде до 0. Сила вітру не перевищить слабких 4 м/с.

Субота, 25 січня, також обіцяє бути хмарною. Вранці має відбутись туман. Показники на термометрах у денний час сягнуть +3 градусів, а вночі опустяться до 0. Потужність вітрів коливатиметься в межах тихих-легких 1-2 м/с.

Крім того, Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області. Вранці 23 січня очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. Тому було оголошено перший рівень небезпеки, тобто жовтий.

Метеорологи додають, що такі погодні явища можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також погіршити ситуацію з рухом транспорту.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки ще триватиме аномально тепла погода в Україні.