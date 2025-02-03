Зима на носі? Чи принесуть перші дні лютого сніг та морози у Київ

Протягом понеділка-середи у столиці очікується мокрий сніг, а температура поступово опускатиметься до -3 градусів

Перші дні лютого очікуються у Києві морозними і мокрими, адже інколи йтимуть сніг з дощем. Синоптики також попереджають містян про ожеледицю.

Упродовж 3-5 лютого сила вітру не перевищить помірних-свіжих 7-8 м/с. Про це йдеться у ресурсі Meteofor.

Понеділок, 3 лютого, увірветься у місто хмарним та місцями дощовим, адже ввечері очікується невеликий мокрий сніг. Повітря вдень прогріється до +1 градусу, а вночі охолонуло до -1 градусу. Найбільші пориви вітру очікуються у другій половині доби — помірні 6-7 м/с.

Наступного дня, 4 лютого, погодна ситуація майже не зміниться. Вночі та ввечері прогнозується дрібний мокрий сніг. Денна температура виросте до 0, а вночі опуститься до -1 градусу. Максимальна сила вітру передбачається з ночі й до обіду — помірні 6-7 м/с.

Середа, 5 лютого, також принесе хмарність та мокрий сніг, зокрема вночі та ввечері. Показники на термометрах вдень сягнуть -1 градусу, а вночі опустяться до -2 градусів. Найбільші пориви вітру відбудуться у другій половини доби — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україну прийдуть сильні морози. Місцями показники термометрів опустяться до -21 градусу.