Службове житло для військових у Києві: на коригування проєкту витратять майже 5 мільйонів?

Фінансування здійснюється коштом державного бюджету

Головний центр капітального будівництва, реконструкції та закупівель Державної прикордонної служби України планує витратити майже 5 мільйонів гривень на коригування проєктної стадії та розробку нової стадії робочої документації для будівництва службового житла у Києві. Переможця визначать за результатами відкритих торгів.

Відповідна інформація з’явилася в електронній системі державних закупівель Prozorro. Тендер оголошено 3 лютого, а прийом пропозицій триватиме до 20 лютого. Очікувана вартість робіт становить 4 937 667,85 грн.

Згідно з документацією, мова йде про багатоповерховий житловий будинок на території військової частини 1498 у Дарницькому районі столиці за адресою вул. Світла, 6.

Передбачається 159 квартир у трьох секціях, а також підземний паркінг. Проєктування має здійснюватися у дві стадії: коригування стадії "Проєкт" та розробка стадії "Робоча документація".

Фінансування здійснюється коштом державного бюджету. Водночас питання, чому вже запланований проєкт потребує значного коригування, залишається відкритим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що компанія "Альфа Сек'юріті", яка спеціалізується на охоронних послугах, отримала контракт на постачання флісових курток для ЗСУ, запропонувавши ціну нижчу за собівартість. Військові отримали лише частину замовлення із затримкою, а незалежні лабораторні дослідження виявили, що продукція не відповідає технічним вимогам. Існують підозри, що куртки були імпортовані з Китаю чи В’єтнаму та супроводжувалися підробленими документами.