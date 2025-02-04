У Києві засніжить, але ненадовго. Яких "мінусів" чекати цими днями

Найбільша концентрація опадів у Києві передбачається у вівторок

Вівторок у Києві. як і найближчі дні, будуть морозними та місцями мокрими, адже прогнозуються дощі зі снігом. Пішоходам та водіям варто бути обережними на дорозі через ожеледицю.

Сильні вітри упродовж 4-6 лютого не турбуватимуть городян. Такий прогноз дали фахівці з Meteofor.

Вночі вівторка, 4 лютого, почались дрібні опади. Вони йтимуть до кінця дня. Температура вдень зафіксується біля 0, а вночі вона була на рівні -1 градусу. Найбільші пориви вітру очікуються протягом ночі-обіду — помірні 6-7 м/с.

Наступного дня, 5 лютого, також прогнозується сильна хмарність та місцями мокрий сніг, зокрема вночі. Показники на термометрах у денний час сягнуть -1 градусу, а в нічний — -2 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить свіжих 8 м/с.

Однак у четвер, 6 лютого, не очікується опадів, лише суцільна хмарність. Повітря вдень охолоне до -1 градусу, а вночі — до -3 градусів. Максимальна сила вітру передбачається на початку доби — помірні 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода у лютому в Україні.