Морози посиляться, а опади зменшаться. Синоптики попереджають киян про ожеледицю

У столиці протягом середи-п'ятниці не передбачається різких змін в погоді

Упродовж 5-7 лютого погода у Києві майже не зміниться, адже продовжить триматись хмарність, морози та місцями йти мокрий сніг. Синоптики також попереджають про ожеледицю.

Найнижчі "мінуси" цими днями очікуються у п'ятницю, коли ввечері температура впаде до -5 градусів. Про це йдеться у прогнозі Meteofor.

Середина тижня, 5 лютого, очікується переважно хмарною. Вночі йшов сніг. Температура повітря вдень виросте до -1 градусу, хоча вночі було -2 градуси. Максимальні пориви вітру передбачаються у другій половині доби — свіжі 8 м/с.

Наступного дня, 6 лютого, погода не зміниться. Всю добу протримається хмарність, а вночі прогнозується мокрий сніг. Денна температура опуститься до -1 градусу, а вночі — до -2 градусів. Найбільші пориви вітру будуть вночі — помірні 6 м/с.

П'ятниця, 7 лютого, принесе у місто лише суцільну хмарність та ще нижчі морози. Показники на термометрах у денний час зафіксуються біля -1 градусу, а вночі — -3 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зима, яка прийшла в Україні у лютому, може скоро завершитись. Синоптики прогнозують зниження морозів в середині цього місяця.