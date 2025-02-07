Теплих вихідних можна не очікувати. У Києві буде стабільний "мінус"

В кінці тижня у столиці не очікується опадів

Найближчими днями, 7-9 лютого, у Києві триматиметься хмарність та морози. Місцями вони опустяться до -7 градусів.

Упродовж цих днів сила вітру не перевищить помірних 6-7 м/с. Про це йдеться у ресурсі Meteofor.

П'ятниця, 7 лютого, принесе у місто суцільну хмарність. Дощів чи снігу не очікується. Повітря вдень охолоне до -1 градусу, а вночі було -4 градуси. Найбільші пориви вітру прогнозуються у другій половині доби — помірні 7 м/с.

Перший вихідний, 8 лютого, також буде сильно хмарним. Опадів не передбачається. Денна температура вдень впаде до -4 градусів, а нічна — до -6 градусів. Сила вітру в цей день сягне максимальних помірних 6 м/с.

У неділю, 9 лютого, небо над містом також буде хмарним. Опадів синоптики не прогнозують. Показники на термометрах вдень сягнуть -3 градусів, але вночі буде прохолодніше — -7 градусів. Максимальні пориви вітру передбачаються вранці та вдень — слабкі 5 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, якої погоди очікувати 7 лютого у п'яти найбільших містах. Синоптики попереджають про морози в цю добу.