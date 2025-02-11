До 45 тисяч зарплати та бонуси. Пенсіонерам у Києві пропонують гідну роботу

Усі необхідні для роботи матеріали додають

У столиці один з найбільших операторів клінінгових послуг оголосив про набір працівників для прибирання житлових приміщень. Особливістю пропозиції стала готовність працевлаштувати пенсіонерів, студентів та людей з інвалідністю.

Відповідна вакансія з’явилась на порталі з пошуку роботи Work.ua. Заробітна плата становить від 36 до 45 тисяч гривень на місяць. Працівники отримують від 1700 до 2100 гривень за день роботи. Компанія додатково компенсує транспортні витрати. Клієнти також можуть залишати чайові за якісно виконану роботу.

Графік роботи передбачає п'ять-шість робочих днів на тиждень. Оплата праці здійснюється щотижня без затримок. Досвід роботи у сфері клінінгу не є обов'язковим.

До обов'язків працівників входить вологе та сухе прибирання квартир і будинків, оцінка обсягу необхідних робіт, спілкування з клієнтами та звітування про виконані завдання.

Компанія пропонує можливості кар'єрного зростання. Успішні працівники можуть обійняти посади старшого клінера або бригадира.

Від кандидатів очікують активності, відповідальності та розуміння командної роботи.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові відкрита вакансія для студентів з хорошою оплатою. Роботодавець надає техніку.