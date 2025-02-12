Морози поступово відступатимуть, але прийдуть опади. Прогноз погоди у Києві на ці дні

Кияни відчули на собі 10 градусів морозу

Морози, які цими днями у Києві сягнули -10 градусів, упродовж 12-14 лютого будуть поступово рости до 0. Синоптики також попереджають про дощі та, ймовірну, ожеледицю.

Дрібні дощі зі снігом йтимуть лише у п'ятницю. Вони очікуються у другій її половині, згідно з прогнозом від Meteofor.

Середа, 12 лютого, принесла у місто не тільки мінливу хмарність, а й найнижчі морози на цьому робочому тижні. Температура вдень опуститься до -5 градусів, а вночі вона трималась на рівні -10 градусів. Найбільші пориви вітру відбулись вночі — легкі 3 м/с.

Четвер, 13 лютого, обіцяє бути переважно ясним, але морозним. Повітря вдень охолоне до -1 градусу, а вночі — до -9 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить слабких 4 м/с.

А от у п'ятницю, 14 лютого, йтиме дрібний сніг з дощем. Опади прогнозуються у другій половині доби. Протягом обіду триматиметься 0, а вночі очікується до -6 градусів. Максимальні пориви вітру передбачаються ввечері — свіжі 8 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в деяких регіонах України очікується снігопад.