Морози поступово відступають. Наскільки прогріється Київ цими днями

В кінці лютого у Києві триматиметься мінлива хмарність, а на зміну морозам поступово приходитиме "плюсова" температура

Погода у Києві упродовж цих днів відзначиться хмарністю та поступовим потеплінням. Ще вночі четверга температура була на рівні -7 градусів, а вже у п'ятницю вона опуститься всього до -3 градусів.

Температура у денний час протягом 26-28 лютого передбачається від +4 до +5 градусів. Найтеплішою добою прогнозується п'ятниця, як повідомили у Meteofor.

Середа, 26 лютого, очікується переважно ясною та сухою. Денна температура виросте до +4 градусів, а вночі зафіксувалась біля -7 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються з ранку і до пізнього вечора — слабкі 5 м/с.

Четвер, 27 лютого, також принесе мінливу хмарність, але без опадів. Показники на термометрах вдень сягнуть +4 градусів, а вночі опустяться до -4 градусів. Максимальна сила вітру вируватиме протягом ранку-обіду — помірні 7 м/с.

Останній день робочого тижня, 28 лютого, буде найбільш хмарним з-поміж цих днів. Опадів синоптики не прогнозують. Повітря вдень прогріється до +5 градусів, а вночі охолоне до -3 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 6-7 м/с.

Крім того, у Києві вже декілька днів поспіль тримається забруднене повітря. Еколог Олександр Соколенко розповів, коли це закінчиться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні у березні ще прогнозується сніг. Однак морози підуть разом зі зимою.