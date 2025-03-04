Пенсіонерам пропонують підробіток на 8 Березня: можна отримати більше 5 тисяч за день
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Однією з вимог для кандидата є відмінне знання міста
Служба доставки квітів та подарунків у Києві шукає кур’єрів зі своїм автомобілем на свято 8 Березня. Роботодавець готовий взяти на цей підробіток, зокрема пенсіонерів, студентів, людей з інвалідністю.
Відповідне оголошення було опубліковане на популярному українському сайті з пошуку роботи. Графік на цей день потрібно буде обговорювати вже із представниками компанії.
Вказана заробітна плата — 3500-5500 гривень на день.
Основні вимоги:
- Відмінне знання міста;
- Акуратний зовнішній вигляд та культурне спілкування обов’язкове.
Основні обов’язки:
- Чітке та своєчасне виконання доставки букетів та композицій за вказаною адресою.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві шукають коменданта у хостел. Окрім зарплати, що становить від 14 000 до 18 000 гривень, надається безкоштовне проживання та премії. Роботодавець зазначив, що робота ідеально підійде для пенсіонерів, які шукають стабільного заробітку.
Також у Києві пропонують просту роботу з гідною оплатою на повну зайнятість, на яку готові взяти студентів та пенсіонерів. В оголошенні про вакансію вказано заробітну плату – 17 500 грн.