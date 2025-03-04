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Пенсіонерам пропонують підробіток на 8 Березня: можна отримати більше 5 тисяч за день

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Пенсіонерам у Києві пропонують підробіток Новина оновлена 04 березня 2025, 08:52
Пенсіонерам у Києві пропонують підробіток. Фото Колаж "Телеграфу"

Однією з вимог для кандидата є відмінне знання міста

Служба доставки квітів та подарунків у Києві шукає кур’єрів зі своїм автомобілем на свято 8 Березня. Роботодавець готовий взяти на цей підробіток, зокрема пенсіонерів, студентів, людей з інвалідністю.

Відповідне оголошення було опубліковане на популярному українському сайті з пошуку роботи. Графік на цей день потрібно буде обговорювати вже із представниками компанії.

Вказана заробітна плата — 3500-5500 гривень на день.

Основні вимоги:

  • Відмінне знання міста;
  • Акуратний зовнішній вигляд та культурне спілкування обов’язкове.

Основні обов’язки:

  • Чітке та своєчасне виконання доставки букетів та композицій за вказаною адресою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві шукають коменданта у хостел. Окрім зарплати, що становить від 14 000 до 18 000 гривень, надається безкоштовне проживання та премії. Роботодавець зазначив, що робота ідеально підійде для пенсіонерів, які шукають стабільного заробітку.

Також у Києві пропонують просту роботу з гідною оплатою на повну зайнятість, на яку готові взяти студентів та пенсіонерів. В оголошенні про вакансію вказано заробітну плату – 17 500 грн.

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