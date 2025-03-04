Квартира для кошатників. В Києві здають житло за незвичайну плату, гроші не знадобляться (фото)

Навіть за комуналку платити не треба

У Києві в оренду здають незвичайну квартиру на цікавих умовах. Орендатор винайматиме житло безкоштовно, але у квартирі проживає близько 50 котів.

Відповідне оголошення з'явилось на порталі з оренди житла. Зазначено, що квартира здається у Святошинському районі столиці.

Орендодавець шукає людину, яка винайматиме житло безкоштовно, але є умова. Квартиру здають в обмін на догляд за 45 котами. Оренда безкоштовна, корм та наповнювач надає власник.

Орендатор має лише доглядати за котами, годувати їх та чистити лотки. До того ж навіть комунальні послуги сплачуватиме орендодавець. До оголошення прикріплено всього одне фото. На ньому видно два невеличких дивани, стіл та щось схоже на мийку. Ремонт новий, пластикові вікна та двері.

Квартира однокімнатна, але з огляду, що на фото видно і умивальник, можна припустити, що в ній буквально одна кімната та вбиральна з ванною.

Це оголошення також опублікували у місцевому каналі, де користувачі не втримали емоцій. Хтось наголошував, що це не безкоштовне проживання, а безкоштовна робота 24/7. Були і ті, хто наголосили на тому, що утримувати таку кількість котів в однокімнатній квартирі неадекватно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Миколаєві здають житло з незвичайним "дизайнерським рішенням".