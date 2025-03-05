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Ще трохи і Київ зніме зимові куртки. Якою буде температура та коли вітри покинуть місто

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Вітри вируватимуть ще пару діб Новина оновлена 05 березня 2025, 10:09
Вітри вируватимуть ще пару діб. Фото УНІАН

Скоро у Київ завітає потепління до +17 градусів

У Києві очікується значне потепління упродовж 5-7 березня. А сильні вітри, за словами синоптиків, мають завершитись ближче до кінця робочого тижня.

Найтеплішим днем з-поміж цих передбачається п'ятниця, коли температура вдень триматиметься на рівні +17 градусів, а сила вітрів не перевищить помірних 6 м/с. Такий прогноз дали у Meteofor.

У середу, 5 березня, небо над містом буде у полоні хмар. Опадів не прогнозується. Повітря вдень прогріється до +11 градусів, а вночі охолонуло до +6 градусів. Сила вітру в цей день виросте зі свіжих 9-10 м/с до сильних 11 м/с.

Наступний день, 6 березня, буде ясним. Вдень температура виросте до +17 градусів, а вночі опуститься до +7 градусів. Пориви вітру в цей день будуть ще сильнішими — свіжі-сильні 9-12 м/с.

Однак у п'ятницю, 7 березня, вітри вщухнуть. Хмарності та опадів в цей день не передбачається. Показники на термометрах у денний час зафіксуються біля +17 градусів, а в нічний — +6 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні найближчими днями. Прогноз дала синоптик Наталія Діденко.

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