Вранці у куртці, а вдень - у футболці. Коли в Києві буде майже літня погода

Цими днями у Києві очікується тепла погода та ясне небо

Різке потепління та сонячна погода, які увірвались у Київ на цьому тижні, триматимуться до його кінця. Іноді на небі плаватимуть хмари, але опадів вони точно не принесуть.

Температура у денний час упродовж п'ятниці-неділі коливатиметься в межах +18…19 градусів, а в нічний — +4…8 градусів. Про це йдеться у прогнозі Meteofor.

Сонячна погода тішитиме киян протягом п'ятниці, 7 березня. Денна температура виросте до +19 градусів, хоча вночі вона зафіксувалась біля +8 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються вранці та вдень — помірні 6-7 м/с.

Субота, 8 березня, також буде ясною та теплою, хоча ввечері на небі плаватимуть хмари. Опадів не передбачається. Температура на термометрах у денний час сягне +18 градусів, але вночі буде значно прохолодніше — +5 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 2 м/с.

У неділю, 9 березня, синоптики також обіцяють переважно сонячну погоду, хоча вночі та ввечері буде невелика хмарність. Повітря вдень прогріється до +19 градусів, а вночі охолоне до +4 градусів. Максимальні пориви вітру будуть вранці-вдень — слабкі 4-5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україну несподівано прийдуть снігопади. Місцями сніговий покрив сягне 1 сантиметра.