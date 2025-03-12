Насолодились сонцем? Готуйтесь до змін в погоді. Чого очікувати киянам в ці дні

Упродовж середи-п'ятниці у Києві прогнозується хмарність, дощі та збільшення сили вітрів, хоча температура вдень не опуститься нижче +14 градусів

Тепла погода продовжує тішити киян. Але протягом 12-14 березня триматиметься хмарність, місцями йтимуть дощі й вируватиме вітер, сила якого тільки збільшуватиметься.

Найтеплішим днем з-поміж цих передбачається п'ятниця, коли температура з ночі й до настання вечора триматиметься на рівні +12…14 градусів. Таким прогнозом поділились синоптики зі Meteofor.

Перша половина середи, 12 березня, прогнозується мокрою. Вночі дощ був помірним, але вранці його інтенсивність зміниться на дрібну. Упродовж всього дня буде хмарна погода. Повітря вдень прогріється до +15 градусів, а вночі охолонуло до +8 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються вранці та вдень — свіжі 8-9 м/с.

Четвер, 13 березня, також принесе у місто хмарність та дощі. Дрібні-помірні опади мають відбутись вдень та ввечері. Температура на термометрах у денний час виросте до +15 градусів, а в нічний — до +8 градусів. Максимальна сила вітру передбачається вранці-ввечері — свіжі-сильні 9-11 м/с.

Однак у п'ятницю, 14 березня, збережеться лише мінлива хмарність. Денна температура сягне +14 градусів, а нічна — +12 градусів. Найвітряніше буде у період ночі-обіду — свіжі-міцні 8-13 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну повертаються зимові морози. Синоптики розповіли, яким регіонам готуватись до зміни погоди.