Температура різко впаде, будуть вирувати сильні вітри. Чого ще очікувати від погоди в Києві

Упродовж четверга-суботи у столиці України очікується хмарність, дощі, вітер та значне зниження температури

Погода у Києві найближчими днями буде переважно хмарною, місцями дощовою. Крім того, температура у місті поступово знижуватиметься і показники можуть зафіксуватись біля +3 градусів.

Синоптики також попереджають про пориви вітру, який вируватиме щодня. Однак з максимальною своєю силою він прогнозується у п'ятницю, повідомили у Meteofor.

Перша половина четверга, 13 березня, буде хмарною, але сухою. Однак вже вдень розпочнеться дрібний дощ, який завершиться тільки пізнім вечором. Повітря вдень прогріється до +16 градусів, а вночі температура зафіксувалась біля +7 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються вранці-ввечері — свіжі-сильні 9-11 м/с.

П'ятниця, 14 березня, принесе у місто сонячну погоду, хоча іноді плаватимуть хмари. Денна температура підвищиться до +15 градусів, а нічна впаде до +12 градусів. Максимальна сила вітру передбачається вранці та вдень — міцні 12 м/с.

А в перший вихідний на цьому тижні, 15 березня, повернеться сильна хмарність та дощі. Дрібні опади прогнозуються лише вночі. Показники на термометрах у денний час зафіксуються біля +8 градусів, а в нічний — +10 градусів. Найбільш вітряно буде протягом ранку-вечора — свіжі 9-10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що температура у Києві хоч і опускатиметься, однак в інших регіонах повітря прогріється до +23 градусів. Синоптики розповіли, коли та кому чекати на ще більше потепління.