Гарний бонус до пенсії. В Україні шукають охайних людей на роботу з легким графіком
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Є можливість кар'єрного зростання
Знайти роботу для пенсіонерів в Україні, то важка задача. Але є хороший варіант, який стане додатковим заробітком до пенсії — шукають прибиральників на короткий робочий день.
Відповідна вакансія з'явилась на сайті з пошуку роботи. Прибирати треба складські приміщення на одному з відділень пошти.
Роботодавець пропонує 7 тисяч гривень. Працювати треба п'ять днів в тиждень з 8:00 до 12:00. Вихідні: субота та неділя.
Попри таку зарплату треба робити свої обов'язки. В оголошенні їх вказано 5.
Що потрібно робити
- Прибирання відділення;
- Прибирання місць загального користування;
- Прибирання робочих місць, прибирання пилу, провітрювання приміщень;
- Забезпечення підтримки санітарно-технічних норм;
- Виніс сміття.
Кандидат на цю посаду має знати методи прибирання. А також властивості миючих засобів.
Роботодавець пропонує "білу заробітну плату", оплачувані відпустки, лікарняні, медичне страхування. Бонусом стане дружній колектив та можливість кар'єрного зростання.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві шукають студентів для цікавої роботи у футбольному клубі.