Гарний бонус до пенсії. В Україні шукають охайних людей на роботу з легким графіком

Є можливість кар'єрного зростання

Знайти роботу для пенсіонерів в Україні, то важка задача. Але є хороший варіант, який стане додатковим заробітком до пенсії — шукають прибиральників на короткий робочий день.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті з пошуку роботи. Прибирати треба складські приміщення на одному з відділень пошти.

Роботодавець пропонує 7 тисяч гривень. Працювати треба п'ять днів в тиждень з 8:00 до 12:00. Вихідні: субота та неділя.

Попри таку зарплату треба робити свої обов'язки. В оголошенні їх вказано 5.

Що потрібно робити

Прибирання відділення;

Прибирання місць загального користування;

Прибирання робочих місць, прибирання пилу, провітрювання приміщень;

Забезпечення підтримки санітарно-технічних норм;

Виніс сміття.

Кандидат на цю посаду має знати методи прибирання. А також властивості миючих засобів.

Роботодавець пропонує "білу заробітну плату", оплачувані відпустки, лікарняні, медичне страхування. Бонусом стане дружній колектив та можливість кар'єрного зростання.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві шукають студентів для цікавої роботи у футбольному клубі.