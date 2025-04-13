Вихідних днів більше, ніж робітників: студентам пропонують цікаву вакансію за непогані гроші

Усього передбачається 8-9 змін на місяць

Студенти часто шукають способи заробити додатково, оскільки стипендія не завжди покриває всі витрати. Тому в Києві, у компанії NOVUS, відкрилася вакансія ревізора, яка ідеально підходить для охочих працювати в нічні зміни та отримувати стабільний дохід.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Як зауважив автор, серед основних вимог є наявність військового квитка та актуальні дані на обліку.

Скриншот вакансії

Що потрібно робити

проводити інвентаризацію товарів у супермаркеті;

підтримувати порядок на складі та стежити за точністю даних.

Крім того, якщо у вас є досвід роботи з терміналом збору даних (ТСД), це буде великим плюсом.

Роботодавець шукає активного, відповідального та комунікабельного працівника для посади ревізора. Ідеальний кандидат повинен бути уважним до деталей, адже саме від його роботи залежить точність інвентаризації та облік товарів.

Вимоги від студента

наявність актуальних даних у військовому квитку;

довідка ОК-7 (можна отримати через додаток "Дія" або з пенсійного фонду);

відсутність медичних протипоказань для роботи.

Які умови роботи

У компанії пропонують конкурентоспроможні умови для співробітників, серед яких — стабільна заробітна плата й комфортні умови праці.

Зокрема, ви отримаєте:

заробітна плата: від 10 000 до 11 000 грн на місяць , що залежить від кількості змін та виконаних обов’язків. Це дозволяє отримати стабільний дохід, який може збільшуватися залежно від вашої активності та зусиль;

, що залежить від кількості змін та виконаних обов’язків. Це дозволяє отримати стабільний дохід, який може збільшуватися залежно від вашої активності та зусиль; нічні зміни по 12 годин (з 19:00 до 7:00), з обідньою перервою на 1 годину. Ви працюватимете приблизно 8-9 змін на місяць , що дає можливість поєднувати роботу з іншими заняттями;

, що дає можливість поєднувати роботу з іншими заняттями; офіційне працевлаштування , що дає гарантію соціальних виплат та стабільну оплату. Ви отримаєте всі необхідні документи та соціальні гарантії відповідно до трудового законодавства;

, що дає гарантію соціальних виплат та стабільну оплату. Ви отримаєте всі необхідні документи та соціальні гарантії відповідно до трудового законодавства; можливість кар'єрного зростання в компанії;

дружній колектив та підтримка на всіх етапах роботи;

корпоративний транспорт для відряджень у Тернопіль і Рівне. Це дозволяє без зайвих турбот дістатися до місця роботи, якщо студенту потрібно буде відправитися в інші міста.

Співробітників також пригощають чаєм та кавою за рахунок організації, щоб зробити робочий день більш комфортним і приємним.

Робота ревізором у компанії NOVUS — це відмінна можливість для тих студентів, хто шукає стабільний дохід і хоче працювати в гнучкому графіку.

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