На дворі тільки квітень, а у Києві вже +24 градуси. Прогноз погоди перед Великоднем

У Києві тримається сонячна погода і температура, як влітку

Після похмурною та мокрої погоди, у Києві нарешті пануватиме сонце. Температура упродовж цих днів в обід не опуститься нижче +24 градусів.

Однак синоптики попереджають про вітри, які, переважно, вируватимуть у п'ятницю. Такий прогноз дали у Meteofor.

П'ятниця, 18 квітня, принесе киянам сонячну та теплу погоду. Денна температура підвищиться до +24 градусів, а вночі зафіксувалась біля +12 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються протягом ранку-вечора — свіжі 9-10 м/с.

Наступний день, 19 квітня, також передбачається теплим та майже безхмарним. Повітря у денний час прогріється до +24 градусів, а в нічний — охолоне до +12 градусів. Найсильніші пориви вітру прогнозуються вдень — свіжі 9 м/с.

Погода у неділю, 20 квітня, нічим не відрізнятиметься від інших днів. Температура в обід триматиметься близько +24 градусів, а вночі — +11 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою прогнозується погода на Великдень 2025 в регіонах України.