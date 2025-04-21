З такою погодою тільки на море. Наскільки прогріється Київ найближчими днями

Столиця України продовжує купатись в промінцях сонця

Погода у Києві продовжує бути сонячною та по-літньому теплою. Температура у місті цими днями підвищиться до +26 градусів.

Різких якихось змін в синоптичній ситуації упродовж понеділка-середи не очікується. Такий прогноз дали синоптики зі Meteofor.

Тиждень почнеться у Києві зі ясної та теплої погоди. У понеділок, 21 квітня, температура вдень підвищиться до ймовірних +26 градусів, а вночі вона зафіксувалась біля +12 градусів. В цей день не очікується сильних поривів вітру.

У вівторок, 22 квітня, погода не зміниться, хоча місцями на небі плаватимуть хмари. Повітря у денний час прогріється до +25 градусів, а в нічний охолоне до +12 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються вранці-вдень — помірні 6-7 м/с.

Наступного дня, 23 квітня, передбачається переважно ясна погода. Температура вдень виросте до +26 градусів, а в ночі впаде до +12 градусів. Найсильніші пориви вітру відбудуться в обід — помірні 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких регіонах України буде гроза після Великодня 2025.