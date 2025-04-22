Київ скоро знову одягне куртки. Коли спека зміниться дощами, вітрами та похолоданням

Цими днями в столиці України дощі, вітри та зниження температури замінять ясне небо та спеку

Спекотна та ясна погода тримається у Києві. Найближчими днями стовпчики термометрів не опустяться нижче +26 градусів. Однак ближче до кінця робочого тижня у місто завітають хмари, дощі, похолодання та вітри.

Найхолоднішим днем на цьому тижні очікується неділя, коли вночі температура підвищиться всього до +3 градусів. Таким прогнозом поділились синоптики зі Meteofor.

Вівторок, 22 квітня очікується сонячним та теплим. Такими ж переважно прогнозуються середа та четвер, 23-24 квітня. Упродовж цих днів температура вдень зафіксується біля +26 градусів, а вночі ж коливатиметься в коридорі +11…13 градусів. Пориви вітру цими днями не перевищать помірних 7 м/с.

Вже у п'ятницю, 25 квітня, у місто прийдуть мінлива хмарність та дрібні дощі. Вони йтимуть упродовж другої половини доби. Повітря вдень прогріється до +22 градусів, а вночі охолоне до +12 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 7 м/с.

У суботу, 26 квітня, ситуація з погодою не покращиться, а навіть стане гіршою. Синоптики прогнозують, що опади йтимуть протягом ночі-дня і найінтенсивнішими вони очікуються вранці. Температура вдень сягне +15 градусів, а вночі — +9 градусів. У вихідний також вируватимуть сильні вітри, до 12-13 м/с, які передбачаються вранці-вдень.

Неділя, 27 квітня, хоч і буде сухою, але трошки хмарною та найхолоднішою з-поміж інших днів. Показники на термометрах вдень зафіксуються біля +12 градусів, хоча вночі очікується всього +3 градуси. Вітер не покине місто і в цей день, але трохи знизить свою силу до свіжих-сильних 8-11 м/с. Він передбачається протягом ранку-вечора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну мчить погіршення погоди у вигляді грози та заморозків.