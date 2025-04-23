Температура в Києві впаде та почнуться дощі. Коли саме чекати

Протягом середи-п'ятниці у Києві очікуються невеликі зміни в погоді

Погода в Києві більше схожа на літню, аніж на весняну. Найближчими днями синоптики прогнозують незначний спад температури, а також місцями хмарність та дощі.

Крім того, упродовж вечора четверга очікуються найсильніші пориви вітру з-поміж цих днів. Про це повідомили у Meteofor.

Середа, 23 квітня, прогнозується сонячною та по-літньому спекотною. Повітря вдень прогріється до +27 градусів, а вночі охолонуло до +13 градусів. Сила вітру не перевищить слабких 5 м/с.

Вже в четвер, 24 квітня, на небі іноді плаватимуть хмари, але дощу точно не очікується. Температура у денний час також триматиметься біля +27 градусів, а вночі — +14 градусів. Найсильніші пориви вітру передбачаються протягом вечора — свіжі 8 м/с.

П'ятниця, 25 квітня, потішить киян легкою прохолодою. Мінлива хмарність прогнозується протягом всієї доби. Вдень прогнозуються дрібні дощі. Показники на термометрах у денний час виростуть до +23 градусів, а вночі — впадуть до +13 градусів. Протягом дня вітер не збільшить свою силу понад помірні 6-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну мчать сильні заморозки. Синоптики дали прогноз, де вони будуть найсуттєвішими.