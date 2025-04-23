В Києві продають кошенят однієї з найдорожчих порід у світі (фото, відео)

Ця порода — метис із справжнім диким звіром

Серед найдорожчих порід котів у світі — бенгальська кішка. Це порода-гібрид дикого леопардового кота з Азії з домашніми котами, наприклад абіссінськими. Її вивели у США в другій половині 20 століття.

Це справжній маленький хижак, адже вони можуть вирости вагою до 7 кг. Мати таку кішку — відповідальна справа, вони розумні та енергійні. Через їхню активність котам потрібен простір. Таких котів навіть іноді вигулюють на повідці, як собак. В Україні кошеня такої породи коштує 650 доларів США. За поточним курсом це 26 750 грн.

Оголошення про продаж бенгальських кошенят

Кошенята з оголошення

Кошенята народились в кінці лютого, вакциновані та привчені до туалету. Вказана локація — Київ.

Бенгальські коти люблять воду, схильні до "балакучості". В оголошення не вказано, до якого покоління належать кошенята, але зазначається, що вони живуть в родині. Ранні покоління від F1 до F4 можуть бути трохи дикуватими та потребувати соціалізації. Здебільшого для утримання вдома обирають пізніші гібриди з домашніми кішками, наприклад абіссинськими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві за сотні тисяч гривень продають спеціально виведену собаку-помічника з Австралії. Вона не тільки має терплячий характер, а й гіпоалергенну шерсть.