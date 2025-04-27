У Києві скоро потепліє до +21 градусу. Скільки ще прийдеться мерзнути

Низька температура, яка тримається у Києві, незабаром буде підвищуватись, але насолоджуватись теплом можуть завадити вітри та хмарність

Тиждень у Києві завершиться прохолодним, вітряним, але сонячним. Однак вже з понеділка температура у місті ростиме, а разом з нею й інтенсивність хмарності.

Найвітрянішим днем з-поміж цих передбачається неділя. У цей день пориви можуть сягати сильних 11-12 м/с, як попередили у Meteofor.

Неділя, 27 квітня, обіцяє бути переважно сонячною, але прохолодною. Адже вдень температура зафіксується біля +11 градусів, а вночі трималась близько +4 градусів. Протягом ранку-вечора прогнозуються сильні пориви вітру — 11-12 м/с.

Вже у понеділок, 28 квітня, температура у місті підвищуватиметься. Показники на термометрах у денний час виростуть до +16 градусів, а вночі опустяться до +2 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить слабких 5 м/с.

Однак вівторок, 29 квітня, принесе хмарність, хоча місто в цей день прогріється ще сильніше. Денна температура сягне +21 градусу, але вночі буде всього +7 градусів. Найсильніші пориви вітру відбудуться упродовж ранку-вечора — свіжі 8-10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де наприкінці квітня в Україні очікується до 0 градусів найближчими днями.