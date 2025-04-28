Тепло повертається, а разом з ними вітри та хмарність. Наскільки прогріється Київ цими днями

Упродовж 28-30 квітня в Києві передбачається більш-менш сприятлива погода, але місцями можуть вирувати вітри

Похолодання у Києві скоро завершиться і містяни знову насолоджуватимуться літньою температурою. Однак у столиці 29-30 квітня також прогнозуються вітри й хмарність, які можуть трошки зіпсувати настрій.

Найтеплішим днем з-поміж інших передбачається вівторок, коли температура в обід підвищиться до +21 градусу. Хоча в цей день очікуються найсильніші вітри, як повідомили у Meteofor.

Понеділок, 28 квітня, принесе в місто невелику хмарність, але без дощів. Повітря вдень прогріється до +16 градусів, хоча вночі охолонуло до +1 градусу. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 6 м/с.

Вже у вівторок, 29 квітня, хмар на небі стане більше, але погода як і раніше буде теплою. Денна температура сягне +21 градусу, а вночі очікується всього +6 градусів. Протягом ранку-вечора варто готуватись до свіжих вітрів, сила яких коливатиметься від 8 до 10 м/с.

Середа, 30 квітня, також обіцяє бути хмарною. Показники на термометрах у денний час виростуть до +20 градусів, а вночі опустяться до +11 градусів. Найсильніші вітри прогнозуються вдень — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні пішов сніг наприкінці квітня.