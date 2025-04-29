Без дощів, але з вітрами. Якою буде температура у Києві на початку тижня

На початку тижня в Києві прогнозується мінлива хмарність, місцями вируватимуть вітри, але температура вдень не опуститься нижче +18 градусів

Упродовж 29 квітня-1 травня погода в Києві очікується теплою, але хмарною та вітряною. Місцями стовпчики термометрів сягнуть +22 градусів.

Однак дощів цими днями точно не буде. Таким прогнозом поділились у Meteofor.

Мінлива хмарність у вівторок, 29 квітня, очікується переважно в другій половині доби. Дощів не буде. Денна температура виросте до +22 градусів, а вночі впала до +6 градусів. Упродовж дня-вечора прогнозуються свіжі вітри — до 10 м/с.

Наступний день, 30 квітня, також принесе мінливу хмарність, але без опадів. Повітря вдень прогріється до +21 градусу, а вночі охолоне до +10 градусів. Найсильніші пориви вітру прогнозуються в обід — свіжі 8 м/с.

Четвер, 1 травня, нічим не відрізнятиметься від інших днів, однак буде трошки холоднішим. Показники на термометрах у денний час виростуть до +18 градусів, а вночі впадуть до +9 градусів. Протягом ранку-вечора передбачаються свіжі-сильні вітри — до 10-12 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україну повернеться довгоочікуване тепло.