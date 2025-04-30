Літнє тепло, але.... Як буде мінятися погода у Києві

Наприкінці тижня в Києві буде тепло, але вітряно та хмарно

В Києві тримається мінлива хмарність та літня температура. Така синоптична ситуація прогнозується до кінця робочого тижня.

Однак синоптики попереджають про пориви свіжих-сильних вітрів цими днями. Вони вируватимуть щодня, але з різною силою, як повідомили у Meteofor.

Погода в середу, 30 квітня, обіцяє бути мінливо хмарною, але сухою та теплою. Повітря вдень прогріється до +20 градусів, а вночі охолонуло до +11 градусів. Найсильніші пориви вітру очікуються протягом ранку-вечора — свіжі 8-9 м/с.

Наступного дня, 1 травня, на небі також іноді плаватимуть хмари, але дощів не прогнозується. Температура у денний час виросте до +20 градусів, а вночі впаде до +9 градусів. Максимальна сила вітру передбачається з ранку і до вечора — свіжі-сильні 9-13 м/с.

П'ятниця, 2 травня, принесе в місто прояснення, але температура трошки впаде. У денний час показники термометрів зафіксуються біля +17 градусів, а в нічний — 6 градусів. Найвітряніше буде вранці-вдень — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода на травневі свята в Україні.