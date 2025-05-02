У Київ поспішає негода. Коли очікувати на дощі, грози та сильні вітри

Наприкінці цього тижня погода у Києві зі сонячної зміниться на хмарну, мокру та вітряну, хоча температура тільки ростиме

Київ поки тішить сонце та безхмарне небо. Однак погода в кінці тижня зміниться й у місто увірвуться дрібні дощі з першими грозами в цьому році та свіжі-сильні вітри, хоча температура буде лише підійматися.

Показники на термометрах протягом п'ятниці-неділі коливатимуться в межах +16…26 градусів вдень. Вночі ж вони очікуються в коридорі +4…15 градусів, як повідомили у Meteofor.

У п'ятницю, 2 травня, натяку на хмари взагалі не буде. Повітря вдень прогріється до +16 градусів, а вночі охолонуло до +4 градусів. Цей день буде найхолоднішим серед інших. Сила вітру не перевищить помірних 6 м/с.

Субота, 3 травня, буде теплішою, але хмарною та вітряною. Дощів не передбачається. Денна температура виросте до +24 градусів, а вночі впаде до +9 градусів. Найсильніші пориви вітру очікуються протягом ранку-вечора — свіжі 9-10 м/с.

А от неділя, 4 травня, принесе хмарність, дощі з грозами та ще сильніші вітри. Хоча в цей день буде найбільш тепло — до +26 градусів вдень та до +15 градусів вночі. Дрібні дощі мають пройти у другій половині доби, а грози вируватимуть ввечері. Упродовж ранку-вечора прогнозуються свіжі-сильні вітри — до 11-14 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де українцям на початку травня чекати заморозків.