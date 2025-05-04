Травень готує "холодний" та "мокрий" сюрпризи. Коли в Києві різко похолодає

У Києві найближчими днями передбачається зміна погоди, адже будуть дощі, вітри та похолодання

У Києві тримається літня температура, але 4-6 травня її зіпсують дощі, вітри та похолодання. Опади прогнозуються щодня.

Стовпчики термометрів місцями опустяться до +14 градусів вдень. Такий прогноз дали у Meteofor.

У неділю, 4 травня, хоча й очікуються дощі та вітри, але температура буде високою. Мінлива хмарність прогнозується протягом всього дня, а дрібні опади йтимуть тільки вдень та ввечері. Денна температура сягне +27 градусів, а вночі зафіксувалась біля +12 градусів. Упродовж ранку-вечора будуть вирувати сильні-міцні вітри — 11-14 м/с.

Понеділок, 5 травня, принесе ще більшу хмарність та дощі, але вітрів не передбачається. Температура вдень різко впаде до +16 градусів, а вночі сягне +17 градусів. Сила вітру протягом дня не перевищить слабких 4-5 м/с.

Наступний день, 6 травня, майже нічим не відрізнятиметься від попереднього. Хмари на небі триматимуться у місті всю добу. Вночі та ввечері можуть пройти дрібні дощі. Повітря вдень прогріється до +14 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. Вітер не перевищить своєї сили понад помірні 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли та які регіони України накриє злива та гроза.