Спека поки відійшла. Коли Києву прогнозують дощі та похолодання

Літня спека в Києві змінилась на хмарну, мокру та прохолодну

Погода у Києві змінилась зі спекотної на мокру та прохолодну. Найближчими днями температура в обід не перевищить +16 градусів.

Найбільше опадів прогнозується у понеділок, тоді як найінтенсивніші очікуються ввечері п'ятниці. Таким прогнозом поділились у Meteofor.

Упродовж понеділка, 5 травня, небо над містом буде в полоні хмар. З ночі й до настання вечора має пройти дрібний дощ. Повітря вдень прогріється до +15 градусів, хоча вночі було тепліше — +16 градусів. Найсильніші пориви вітру очікуються вранці-ввечері — слабкі 4-5 м/с.

Вівторок, 6 травня, також принесе сильну хмарність та середні опади, які прогнозуються ввечері. Денна температура підвищиться до +14 градусів, а вночі опуститься до +8 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 6 м/с.

У середу, 7 травня, сонце іноді визиратиме з-за хмар, але вночі все одно очікується дрібний дощ. Показники термометрів у денний час сягнуть +16 градусів, а вночі — +9 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 6-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні чекати погіршення погоди через грозовий фронт.