Холодна пауза в Києві. Чи чекати дощів найближчими днями

У Києві наразі панують хмари, дощі та похолодання

Погода в Києві в ці дні очікується хмарною та мокрою. Стовпчики термометрів упродовж 6-8 травня не виростуть більше +14 градусів вдень.

Сильних вітрів протягом вівторка-четверга точно не буде. Про це повідомили у Meteofor.

Вівторок, 6 травня, передбачається хмарним та місцями мокрим. Вдень мають пройти дрібні дощі. Повітря в обід прогріється до +13 градусів, а вночі охолоне до +9 градусів. Найсильніші пориви вітру будуть вранці-вдень — помірні 6 м/с.

Середа, 7 травня, також принесе хмарність та дрібні дощі, які прогнозуються протягом ночі-ранку. Денна температура складе +14 градусів, а нічна — +8 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 6 м/с.

Вже в четвер, 8 травня, небо над містом трохи роз'ясниться. Опадів в цей день не очікується. Показники на термометрах у денний час виростуть до +13 градусів, а в нічний — до +6 градусів. Найсильніші пориви вітру будуть вранці-вдень — помірні 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким областям України не пощастить з погодою найближчими днями.