Температура тільки падатиме. Яка ситуація з опадами у Києві

В ці дні столиця України продовжить відчувати на собі мокру та прохолодну погоду

Погода в Києві не сприятлива, адже в місті тримається сильна хмарність та місцями йдуть дощі. Температура у денний час протягом середи-п'ятниці коливатиметься в межах +12…15 градусів.

Сильних вітрів упродовж 7-9 травня не прогнозується. Про це повідомили у Meteofor.

Середа, 7 травня, очікується суцільно хмарною та місцями мокрою. Дрібні опади йтимуть ночі-вранці. Повітря вдень прогріється до +15 градусів, а вночі охолонуло до +7 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 6-7 м/с.

Наступного дня, 8 травня, сонце іноді прогріватиме землю, але хмари переважатимуть. Опадів не передбачається. Денна температура сягне +13 градусів, а нічна впаде до +5 градусів. Найсильніші пориви вітру очікуються вранці-вдень — помірні 6-7 м/с.

П'ятниця, 9 травня, майже нічим не відрізнятиметься від середи. Хмари пануватимуть протягом всього дня, а вночі прогнозується дрібний дощ. Максимальна сила вітру буде у другій половині доби — помірні 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у найближчі вихідні. Синоптики поділились невтішним прогнозом.