Парасолька - ваш найкращий друг на ці дні. Коли у Києві буде сезон дощів

Протягом неділі-вівторка погода не тішитиме киян, адже очікуються низька денна температура, свіжі вітри та затяжні дощі

Київ продовжує мерзнути. Упродовж 11-13 травня погода у столиці буде ще мокрою та вітряною. Місцями опади прогнозуються цілий день.

Більш-менш сухим та ясним днем передбачається понеділок. Про це повідомили у Meteofor.

Неділя, 11 травня, буде мінливо хмарною та дощовою. Опади йтимуть всю добу і найсильнішими вони очікуються вночі. Повітря вдень прогріється до +12 градусів, а вночі охолонуло до +4 градусів. Найсильніші пориви вітру передбачаються вранці-вдень — помірні 6 м/с.

Понеділок, 12 травня, також обіцяє мінливу хмарність, хоча вранці буде ясне небо. Ввечері прогнозуються дрібні опади. Денна температура виросте до +13 градусів, а вночі впаде до +5 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — свіжі 8 м/с.

У наступний день, 13 травня, знову передбачається добовий дощ, хоча він буде дрібним. Показники на термометрах вдень піднімуться до +13 градусів, а вночі зафіксуються біля +7 градусів. Вранці-вдень буде найсильніший вітер — до свіжих 8 м/с.

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