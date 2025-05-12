Хмари й опади не відступають. Синоптики дали детальний прогноз погоди в Києві

На початку тижня в Києві триматиметься хмарність і прохолода, місцями йтимуть дощі та вируватимуть вітри

Погода в Києві продовжує бути хмарною, мокрою та дощовою. Найближчими днями така синоптична ситуація майже не зміниться.

Синоптики попереджають також про пориви свіжого вітру, який найдовше вируватиме у вівторок, 13 травня. Про це повідомили у Meteofor.

Київ в понеділок, 12 травня, очікує на мінливу хмарність, яка переважно буде у другій половині доби. Опадів не прогнозується. Повітря вдень прогріється до +14 градусів, а вночі охолонуло до +6 градусів. Найсильніші пориви вітру передбачаються вдень-ввечері — свіжі 8 м/с.

Однак у вівторок, 13 травня, буде сильна хмарність та дощі. Дрібні опади йтимуть вранці-ввечері. Денна температура виросте до +14 градусів, а нічна — впаде до +7 градусів. Максимальна сила вітру буде вранці-ввечері — свіжі 8-10 м/с.

Середа, 14 травня, також принесе хмарність та опади. Дрібні дощі передбачаються лише вранці. Показники термометрів у денний час сягнуть +16 градусів, а в нічний — +6 градусів. Вдень вируватимуть найсильніші вітри — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україну повернеться весняне тепло.