Дощі, вітри та грози, але до +18 градусів вдень. Коли у Києві почне теплішати попри негоду

Погода в Києві цими днями передбачається хмарною, дощовою, місцями з грозами та вітрами, хоча показники на термометрах будуть рости

У Києві тримається хмарність, йдуть дощі та вирують вітри. Найближчими днями до них можуть додатись ще грози. Однак температура упродовж вівторка-четверга тільки ростиме.

Найтеплішим днем очікується четвер, хоча в цей день будуть найтриваліші дощі та найсильніші вітри. Таким прогнозом поділились синоптики зі Meteofor.

Вівторок, 13 травня, окрім хмарності, принесе з собою ще дощі. Дрібні опади прогнозуються протягом ранку-вечора. Повітря вдень прогріється до +14 градусів, а вночі охолоне до +7 градусів. Найсильніші пориви вітру передбачаються вранці та вдень — свіжі 8-9 м/с.

Наступного дня, 14 травня, також буде хмарно та мокро, але більш тепло. На дрібні опади варто очікувати вранці-вдень. Показники на термометрах у денний час виростуть до +17 градусів, а в нічний — впадуть до +6 градусів. Максимальна сила вітру буде вдень — свіжі 8 м/с.

А от у четвер, 15 травня, всю добу триматиметься сильна хмарність та йтимуть дрібні дощі, яких місцями супроводжуватимуть грози. Денна температура сягне +18 градусів, а вночі — +11 градусів. Упродовж ранку-вечора будуть вирувати свіжі-міцні вітри — до 8-14 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в які області України найближчими днями увірветься сніг або потепління до +20 градусів.