Серед дощів та вітрів буде до +18 градусів, але ненадовго. Коли у Києві знову похолодає

У середу-п'ятницю у Києві буде хмарність, дощі, вітри, а також короткочасне потепління

Негода досі тримається у Києві й, за словами синоптиків, хмарність, дощі та вітри не покинуть його наприкінці робочого тижня. Водночас у місті цими днями передбачається потепління, але воно ненадовго.

Температура вдень упродовж середи-п'ятниці максимально підніметься до +18 градусів, а вночі — опуститься до +7 градусів. Про це йдеться у прогнозі від Meteofor.

У середу, 14 травня, очікується мінлива хмарність та дрібні дощі, які йтимуть вранці та вдень. Повітря вдень прогріється до +16 градусів, а вночі охолонуло до +7 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 7 м/с.

Наступного дня, 15 травня, прогнозується ще більша хмарність. З ранку і до самого вечора крапатимуть дощі. Найсильнішими вони будуть ввечері. Денна температура підскочить до +18 градусів, а вночі зафіксується біля +10 градусів. Максимальні пориви вітру передбачаються вранці-ввечері — свіжі-сильні 10-11 м/с.

Однак вже 16 травня, тобто у п'ятницю, знову очікується похолодання, але хмарність та дощі залишаться. Синоптики обіцяють опади протягом ночі-ранку. Температура у денний час сягне +11 градусів, а в нічний — +8 градусів. Вдень прогнозуються найсильніші пориви вітру — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні буде найконтрастніша погода — одним до +9 градусів, а іншим до +21 градусу.