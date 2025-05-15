У Києві буде мокро і прохолодно? Прогноз погоди на вихідні

Цими днями у Києві передбачається мокра та прохолодна погода

Мокра, хмарна та прохолодна погода поки не відпускає Київ. Така синоптична ситуація прогнозується і наприкінці тижня.

Термометри вдень упродовж п'ятниці-неділі не покажуть більше +12 градусів. Вночі ж їх показники можуть опуститись до +6 градусів, як повідомили у Meteofor.

З ночі п'ятниці, 9 травня, у місті йшов дрібний дощ. Він не закінчиться до настання обіду. Сильна хмарність триматиметься всю добу. Повітря вдень прогріється до +11 градусів, а вночі охолонуло до +7 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються протягом ранку-вечора — помірні 6-7 м/с.

У суботу, 10 травня, небо трохи роз'ясниться, але хмари все одно переважатимуть. Денна температура підвищиться до +12 градусів, а вночі впаде до +5 градусів. Максимальна сила вітру очікується вдень — свіжі 8 м/с.

Неділя, 11 травня, знову прогнозується мокрою, хоча іноді сонце визиратиме з-за хмар. Дрібні опади передбачаються упродовж ранку-дня. Показники на термометрах у денний час сягнуть +11 градусів, а вночі опустяться до +6 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким регіонам не пощастить з погодою в середині травня.