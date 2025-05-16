Сезон дощів в Києві скоро завершиться. Чи знімуть містяни куртки наприкінці тижня

Поки в Києві тримається хмарність та йдуть дощі, але цими днями погода зміниться

Київ продовжує "насолоджуватись" прохолодною та мокрою погодою. Однак наприкінці тижня синоптики прогнозують, що місто поступово покидатимуть хмари, а температура буде рости.

Упродовж 16-18 травня місцями вируватимуть свіжі вітри, сила яких сягатиме 8-9 м/с. Про це повідомили у Meteofor.

У п'ятницю, 16 травня, очікуються суцільна хмарність та добові дощі. Найінтенсивніші опади прогнозуються вночі та вдень. Вдень температура підвищиться до +8 градусів, хоча вночі вона трималась біля +12 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 6 м/с.

Наступного дня, 17 травня, погода не зміниться, бо всю суботу триматиметься хмарність та йтимуть дощі. У другій половині доби прогнозуються найсильніші опади серед цього дня. Показники на термометрах у денний час виростуть до +13 градусів, а вночі впадуть до +7 градусів. Максимальні пориви вітру передбачаються вдень — свіжі 8 м/с.

А вже у неділю, 18 травня, сонце іноді визиратиме з-за хмар, а дощів не буде. Денна температура сягне +16 градусів, а нічна опуститься до +9 градусів. Найсильніші вітри вируватимуть вранці та вдень — свіжі 9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україну увірветься справжня літня погода.